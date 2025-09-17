Trendyol Süper Lig’in 1. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

18. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İbrahim Kaya takımı adına golü yaptı.

İkinci yarıda 57. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Anderson Talisca, kaleci Ertuğrul'u geçemedi. Anderson Talisca kaçırdığı penaltının ardından tribünlerden tepki gördü.

ÜST ÜSTE GOLLER

73. ve 76. dakikalarda üst üste Semedo ve En-Nesyri ile goller bulan Fenerbahçe öne geçti.

90+3. dakikada Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda hata yapan İrfan Can Eğribayat elinden kaçırdığı topla gole engel olamadı.

Mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, ligin 5. haftasında lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.