KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan MD. Islam Hussein mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 24 Temmuz 2024 tarihinde uygunsuz hal ve hareket suçundan dolayı Lefkoşa Adli Şube’ye celp edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 7 Eylül 2024 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü süre zarfından herhangi bir suç karışıp karışmadığının araştırılacağını, ihraç işlemlerinin başlatılması için yazı yazılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.