Geçtiğimiz günlerde yönetimin görüşme gerçekleştirdiği Barış Alper, sosyal medya hesabından bir özür metni yayımladı. Gündemi meşgul ettiği için üzüntüsünü dile getiren milli futbolcu, artık sahaya konsantre olacağını ifade etti.

Paylaşımıyla buzları eriten Barış Alper'e, İkas Eyüpspor maçında taraftarların da destek vereceği gelen haberler arasında.

Milli takım dönüşü antrenmanlara katılan 25 yaşındaki futbolcunun, çalışmalarda istekli ve moralinin yerinde olduğu öğrenildi.

Yönetim ayrıca, Barış için yeni bir kontrat düşünmese de, bonus fikrini gündemine aldı.

Yönetim, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine, Şampiyonlar Ligi'nde çıkacağı maç sayısına göre 30 milyon lirayı bulabilecek prim ekleyebilir.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Barış Alper Yılmaz'ın, İkas Eyüpspor maçında 11'e dönmesi bekleniyor.

Osimhen'in sakatlığı, Icardi'nin de 90 dakikayı çıkaracak durumunda olmaması nedeniyle milli futbolcunun Gaziantep Futbol Kulübü ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarında olduğu gibi ileri uçta yer alacağı kaydedildi.

Barış Alper; bu iki maçta 3 gol, 1 asist üretmişti.