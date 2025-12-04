CTP Milletvekili Devrim Barçın, Başbakanlık tarafından hayata geçirilmesi planlanan BİMER projesinin maliyetine dikkat çekti.

Barçın, e-Devlet ve yeni Daire uygulamalarının aktif olduğu bir dönemde, Başbakanlık altında BİMER adıyla ayrı bir dijital platform kurulmasının gündeme geldiğini belirtti.

Barçın, projenin amacını özetleyerek, “Vatandaşın elektronik ortamda yaptığı talepler ilgili bakanlıklara iletilecek ve bakanlık cevapları vatandaşa geri ulaştırılacak” dedi. Ancak projeye ayrılan bütçeyi eleştirdi:

“Başbakanlık Dijital İletişim ve Halkla Etkileşim Platformu Projesi için 14 milyon 800 bin TL öngörülmüş. Yaptığım araştırmalarda bu yazılımın 1 milyon TL’den fazla tutacağını söyleyen bir kişi bulamadım.”

Barçın, bütçe görüşmelerinde ve sonrasında projenin yakından takipçisi olacaklarını vurgulayarak “Vatandaşımızın tek kuruşunun heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz.” dedi.