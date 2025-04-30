“Bugüne vuralım, yarını kuralım” başlıklı açıklamada, eğitimden sağlığa ve ulaşıma birçok alanda halkın sırtına yük bindirildiği savunuldu.

Sendikasız ve güvencesiz özel sektör emekçileri için harekete geçilmesi, döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası konusunda seyirci kalmak yerine kamucu politikaların uygulanması gerektiği kaydedilen açıklamada, Asgari Ücret Komisyonu’nun kaldırılması ve asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi talep edildi.

Gerçek özgürlüğün gerici ve muhafazakâr politikalara karşı durmaktan geçtiği ifade edilen açıklamada, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve her türlü ayrımcılıkla mücadelede yapıcı çözümler üretilmesi gerektiği belirtildi.

Kıbrıslı Türk halkının seküler yaşamı benimsediği ifade edilen açıklamanın sonunda emekçilerin sesini birlikte yükseltmesi, sanatın sokakla buluşması ve laik toplum yapısının korunması için dayanışma çağrısı yapıldı.

Baraka Kültür Merkezi, tüm yurttaşları 1 Mayıs nedeniyle yarın saat 17.00’de Çağlayan Parkı’nda toplanacak korteje de davet etti.