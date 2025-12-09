Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, taşkın riski nedeniyle Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde herhangi bir taşma veya su baskını yaşanmaması için ortak tedbirler alındığını ifade ederek, yapılan çalışmalar hakkında basına açıklamalarda bulundu.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, dün itibariyle etkisini artıran şiddetli yağışların ardından bölgede yaşanan yeni risklere karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Akşam saatlerinde Gönyeli Barajı’nın doluluk seviyesine ulaşması ve taşan suların Lefkoşa yönüne ilerlemesinin, geçmişte Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan üzücü su baskınlarını yeniden gündeme getirdiğini ifade eden Dinçyürek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Kaymakamlık ve yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde herhangi bir taşma veya su baskını yaşanmaması için ortak tedbirler aldıklarını vurgulayan Dinçyürek, yoğun yağışın gece boyunca ve yarın da devam etme ihtimaline dikkat çekti.

Dinçyürek, daha önce açılan kanalın kenarlarının güçlendirildiğini, suyun daha hızlı drenaj edilerek bölgeden uzaklaştırılmasını sağlayacak önlemler üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, hastanenin bodrum katında bulunan cihazlar, hizmet birimleri ve hasta kabul alanları için de gerekli koruyucu adımların tamamlandığını söyledi.

-“An itibariyle herhangi bir sorun yoktur”

“An itibariyle herhangi bir sorun yoktur. Risk oluşmaması için tüm kurumlarla birlikte koordineli hareket etmeye devam ediyoruz.” diyen Dinçyürek, özellikle Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, kaymakamlık ve yerel yönetimlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bölgede oluşabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı güçlü ve organize bir şekilde önlem aldıklarını belirten Dinçyürek, halka çağrı yaparak, birkaç gün sürecek kötü hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, evlerde ve bulunulan bölgelerde alınabilecek kişisel tedbirlerin mutlaka uygulanmasını tavsiye etti.

-Oğuz: “Amacımız bu süreci kazasız, belasız bir şekilde atlatmak”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, taşkın uyarısı sebebiyle, tüm birimlerin 24 saat teyakkuzda olduğunu vurguladı.

“En büyük amacımız can kaybı yaşanmamasıdır.” diyen Oğuz, sürecin yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, tüm vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışların ardından bölgelerde yaşanan taşkın riskleri ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Oğuz, uzun süredir beklenen yağışların gerçekleştiğini ancak aşırı yağışların bazı bölgelerde felaket boyutuna ulaştığını belirtti.

Oğuz, özellikle Girne Bölgesi’nde geçen yıl kuzey tarafında yaşanan su baskınlarının ardından bu yıl güney tarafında da benzeri sorunlarla karşılaşıldığını söyledi.

Gönyeli Barajı’nın dün akşam kısa sürede dolarak taşma noktasına gelmesinin dikkat çektiğini kaydeden Oğuz, “Taşan fazla suyun Kanlıdere’ye akmasıyla birlikte en büyük risk alanlarından birinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olduğu belirtildi.” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı, Afet Acil Merkezi, Lefkoşa ve Gönyeli Kaymakamlıkları ile belediyeler dahil olmak üzere tüm devlet kurumlarının dün geceden itibaren koordineli şekilde çalışmalara başladığını aktaran Oğuz, sabah itibarıyla yükselen su seviyesine karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

“Amacımız bu süreci kazasız, belasız bir şekilde atlatmak. Meteoroloji bugün ve yarın yağışların şiddetle devam edeceğini bildirdi.” diyen Oğuz, tüm ilçelerde ilçe emniyet kurullarının teyakkuzda olduğunu söyledi.

Oğuz, sivil savunma ekiplerinin, itfaiyenin, Orman Dairesi’nin, polisin ve tüm ilgili birimlerin 24 saat aralıksız görev başında olduğunu kaydederek, yağışın yoğun olduğu bölgelerde belediyelerin de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tüm kurumlara teşekkür eden Oğuz, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Oğuz, yetkililerin duyurularına uyulması gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve özellikle taşkın bölgelerinde merak amacıyla fotoğraf-video çekmenin ekiplerin müdahalesini geciktirdiğini söyledi.

Normalin üzerinde yağış alan dönemlerde taşkınların bazı bölgelerde kaçınılmaz olabileceğini hatırlatan Oğuz, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Oğuz, sürecin yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, tüm vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

-Balaban: “Ekipler afet süreci sona erene kadar sahada görev yapacak”

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ise, önceliklerinin can güvenliği olduğunu belirterek, yoğun yağışların ardından artan ihbarlar nedeniyle ekiplerin geceden beri sahada aktif şekilde çalıştığını kaydetti.

Balaban, 101 ihbar hattına çok sayıda çağrı geldiğini ifade ederek, tüm ekiple mümkün olan en hızlı şekilde müdahalede bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Balaban, her noktada tedbirli hareket ettiklerini vurgulayarak, vatandaşlara “Öncelik her zaman can güvenliği olmalıdır. Canla ilgili ihbarlara öncelik verelim, diğer ihbarları da ihmal etmeyelim fakat ilk sıraya canı koyalım.” şeklinde çağrıda bulundu.

Kriz yönetim merkezinde durumu anlık olarak değerlendirdiklerini belirten Balaban, ekiplerin bugün ve yarın da afet süreci sona erene kadar sahada görev yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Balaban, “Arkadaşlarım canla başla mücadele ediyor. Herkese teşekkür ederim.” dedi.