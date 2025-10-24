Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile Bahçeşehir İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü, lisans son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri kapsamında ortak bir akademik çalışma başlattı. Bu işbirliği, öğrencilerin çok disiplinli bir ortamda uluslararası ölçekte proje üretme deneyimi kazanmalarını ve mesleki vizyonlarını geliştirmelerini hedefliyor.

Proje çerçevesinde Bahçeşehir İstanbul Üniversitesi’nden gelen akademisyenler ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek dönem boyunca yürütecekleri tasarım projeleri için hazırlık çalışmalarına başladı. Ortak proje, hem mimari hem de mühendislik disiplinlerinin kesişiminde sürdürülebilir tasarım anlayışını merkezine alıyor.

Bu kapsamda düzenlenen seminere, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyeni ve Panah Construction firmasının kurucusu olan Doç. Dr. Mohammed Ali Mosaberpanah konuşmacı olarak davet edildi.

Doç. Dr. Mosaberpanah, konuşmasında geri dönüştürülmüş inşaat atıklarının yapı malzemesi olarak kullanımı, sürdürülebilir inşaat uygulamaları ve KKTC’de gerçekleştirdiği çeşitli inşaat projeleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Kendi mesleki deneyimlerinden örnekler sunarak, mühendislik ve mimarlık disiplinleri arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekti.

Geleceğin mimarlarına seslenen Doç. Dr. Mosaberpanah, bir mimarın sadece estetik ve tasarım kaygılarıyla değil, aynı zamanda mühendislerle ve proje sürecinde yer alan tüm ekiplerle etkin bir iletişim içinde olması gerektiğini vurguladı. İnşaat sürecini “bir zincirin halkalarına” benzeten Mosaberpanah, “Bir yapının kusursuz biçimde inşa edilebilmesi için, o zincirdeki her halkaya yani tüm disiplinlere aynı anda ve uyum içinde çalışmak düşer,” ifadelerini kullandı.

Seminerin ardından iki üniversitenin öğrencileri, proje konusuna ilişkin ön araştırmalar yapmak üzere alan gezisine katıldı. İstanbul’dan gelen ekip, üç gün boyunca Kıbrıs’ta kalarak yerel öğrencilerle birlikte kültürel, mimari ve tarihi gözlemler yaptı. Elde edilen verilerin, dönem boyunca geliştirilecek ortak tasarım projelerine yön vereceği bilgisinin altı çizildi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü yetkilileri, söz konusu etkinliğin öğrencilere uluslararası ölçekte takım çalışması, disiplinler arası etkileşim ve sürdürülebilir tasarım bilinci kazandırdığını belirterek, bu tür akademik işbirliklerinin gelecekte de artarak devam edeceğini ifade etti.