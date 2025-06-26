Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da okul kayıt döneminin başlamasıyla birlikte halkın sırtına yeni bir yük daha bindirilmek istendiği kaydedilerek, okul yönetimlerinin kayıt ücreti, kırtasiye ücreti veya "bağış" adı altında velilerden binlerce lira talep ettiği savunuldu. Açıklamada, bu keyfi ve adaletsiz uygulamaların çocukların eğitim hakkını fiilen gasp ettiği ifade edildi.

Anayasa'nın 59. maddesinin 5. fıkrasının her çocuğun on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahip olduğunu belirttiğine işaret edilen açıklamada, bunun sosyal bir hukuk devleti olmanın asgari gereği olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Eğitim sistemimiz, özel okulları palazlandırma ve kamusal eğitimi atıl bırakma politikalarıyla sermayeye hizmet eden bir araca dönüştürülmüştür" denildi.