Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu Nazlı, Kıbrıslı Türklerin N-82 kodu gerekçesiyle Türkiye’ye ye alınmamalarını eleştirerek, bunun “ciddi bir hak ihlali” olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Nazlı, akademisyen Senih Çavuşoğlu’nun da söz konusu uygulamadan etkilendiğini, belirterek, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 100 gününde Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen temaslara da değinen Nazlı, uygulamanın sona erdirilmesine yönelik girişimlerin somut bir sonuç üretmediğini hatırlattı.