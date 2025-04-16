Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Baf Metropoliti Tihilo’yu “aşırı fanatizm” ile ve belediyenin sözde “Pontus soykırımı” günü olarak belirleyerek ve 6 yıldır 18 Mayıs'ta düzenlediği anma etkinliğine, bu yıl alternatif anma etkinliği organize ederek, insanlardan para toplamakla suçladı.

Fedonos’un Baf Metroplitliği'nin alternatif anma etkinliği için polise, sosyal uyumu, kamu yönetimini, Kilise-devlet iş birliğini riske sokan, aşırı fanatik tavrını da Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’ne şikayet edeceği haber verildi.

Haravgi, Baf Metropolitliği'nin, “Pontuslu Rumlar Derneği” başkanı Alkis Anastasiadis’in bilgisi olmadan adını kullanarak, 18 Mayıs’ta düzenleyeceği alternatif anma etkinliği için insanlardan para toplaması ve davetiyeler göndermesi üzerine Baf Belediye Meclisi’nin pazartesi günü toplanarak oyçokluğuyla şikayet kararı aldığını yazdı.

Belediye meclisinin üç üyesinin, alınan karara itiraz ettiğini, Agathi Savvidu isimli belediye meclisi üyesinin de kararın özellikle Metroplolitle ilgili üslubu ve içeriğine itirazını açıklama yayımlayarak ortaya koyduğunu kaydeden gazeteye göre, kararda, Baf Metropolitinin ve “Pontuslu Rum” cemaati unsurlarının keyfi ve bölücü davrandığı görüşüne yer verildi.

Gazete belediyenin, 7. anma etkinliğinin 18 Mayıs Pazar sabahı belediye meclisinden bir temsilcinin konuşma yapacağı dini, öğleden sonra da “Evagoras Pallikadiris” caddesindeki “Pontuslu Rum Soykırım Anıtı”ndan Belediye önündeki “28 Ekim Meydanına” yürüyüş ile başlayacak resmi olmak üzere iki aşamalı gerçekleştireceğini yazdı.

Öte yandan Politis, “Fedonas Baf Metropoliti Fihiko’ya Çok Öfkeli, Sen Sinod’un Derhal Müdahalesini İstiyor” başlıklı haberinde, Baf Belediye Başkanı Fedonos’un POLİTİS radyosuna yaptığı açıklamada, Metropolit Tihikos’un belediyeye yönelik tavrıyla ilgili şikayetlerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Fedonos Tihikos’un tavrı nedeniyle aralarında süregelen ve gittikçe şiddetlenen sorunlar olduğu, bu tavrın Metropolitlik ile Belediye arasındaki ilişkilere, sosyal uyuma, kamu yönetimine ve Kilise-devlet iş birliğini riske sokacak etkiler yarattığını söyledi. Tihikos’u belediye ile iş birliği yapmamakla suçlayan Fedonos, bu yüzden birçok projenin yarım kaldığını, Belediye ile Metropolitlik arasında oluşan uçurumun kapanamayacak duruma geldiğine dikkat çekti.

Fedonos Metropolitlik içerisinde de sorunlar olduğunu, din adamlarına mobing uygulandığını, çoğunun istifa etmeyi düşündüğünü ayrıca eskiden beridir halka açık olan Metroplitlik binasının kapılarının halka kapandığını, belediye olarak kurumsal görüşme yapma taleplerine cevap verilmediğini söyledi.

Fedonos, Baf belediye sınırları i çerisinde yaşayan “Pontuslu Rum” sayısının 8 bin olduğunu, bu sayının toplam belediye nüfusunun yüzde 20’sine denk geldiğini dolayısıyla sözde “Pontus soykırımı anma etkinliği” düzenlemeyi belediye olarak üstlendiklerini ancak bu yıl Metropolitliğin “alternatif organizasyonu” sebebiyle gerilim yaşandığını kaydetti.

Fedonas Fedonos, Metropolitlikte “Artık aşırı dini algıların” hakim olmaya başladığına işaret ederek, Metroplit Tihikos’un “Yemeği Hristiyan olmayan biri servis ettiyse (yemeden önce) okunması gerektiği, aynı şeyin sapkınlar tarafından sunulan ürün ve içecekler için de geçerli olduğu” açıklamalarını örnek gösterdi.

Fedonos, “Metroplit taraflardan ya da ebeveynlerden biri Ortodoks değilse nikah ve vaftiz de yapmıyor. Bunlar, inananlar arasında skandal yaratan ve aşırı fanatizm fenomenleridir. Baf toplumu bu yaklaşımlara alışık değildir. Bunların İsa’yı ve Hristiyanlık ruhunu temsil edip etmediğini sorguluyoruz.” dedi.