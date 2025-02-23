Geçtiğimiz hafta Gençler Birliği maçının son dakikasında galibiyet golünü attığı pozisyonda köprücük kemiği (klavikula ) kırılan Babacar Mbaye Diop"a başarılı bir operasyon yapıldı.
Senegalli forvetin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı açıklandı.
Cihangir Kulübü’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Futbolcumuz Babacar Mbaye Diop, Klavikula kemiğinden operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.