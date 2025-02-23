Geçtiğimiz hafta Gençler Birliği maçının son dakikasında galibiyet golünü attığı pozisyonda köprücük kemiği (klavikula ) kırılan Babacar Mbaye Diop"a başarılı bir operasyon yapıldı.

Senegalli forvetin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı açıklandı.

Cihangir Kulübü’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

BTM 1.Lig'de 14.hafta sonuçları BTM 1.Lig'de 14.hafta sonuçları

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbolcumuz Babacar Mbaye Diop, Klavikula kemiğinden operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.