Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi.
Düşen uçakta 72 kişinin bulunduğu aktarıldı. Kazak yetkililer, kazada 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.
AZAL'dan yapılan açıklamada, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Uçakta ilk belirlemelere göre 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Kazak yetkililer, düşen uçaktan altı kişinin kurtarıldığını aktardı.
Açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.