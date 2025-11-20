Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) iş birliğinde, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği sponsorluğunda, kültürel miraslarından Aytotoro (Agios Theodoros-Boğaziçi) Çöreği’nin tanıtımı amacıyla atölye düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, atölye çalışması, 2020’de Slow Food Salamis tarafından “Toprak Ana” unvanına layık görülen Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Raziye Oyuncu ile eşi Güner Oyuncu’nun öncülüğünde yapıldı.

Atölye çalışmasında, Aytotoro Çöreği’nin geleneksel yapılışı, DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Şef Mine Adalıer eşliğinde gösterildi.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali etkinlikte yaptığı konuşmada, Aytotoro (Agios Theodoros-Boğaziçi) köyünün Larnaka kazasına bağlı karma bir köy olduğunu, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak değeri olan çöreğin, sevilen kültürel bir lezzet olduğunu kaydetti.

Şahali, “Adını Aytotoro Köyü’nden alan bu özel çörek, içinde süt ve şeker bulunan diğer Kıbrıs çöreklerinden ayrılır. Bu çörek yalnızca bir yiyecek değil, kadının emeği, dayanışması ve kültürel kimliğinin yansımasıdır” dedi. Şahali, dernek olarak en önemli amaçlarının kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Oyuncu

Raziye Oyuncu, çöreğin en dikkat çekici yönünün, asırlardır saklanarak korunan mayası olduğunu söyledi.

Mayayı bir “toplumsal hafıza taşıyıcısı” olarak nitelendiren Oyuncu, her kavanozun geçmişle gelecek arasında kurulan canlı bir köprü olduğunu kaydetti.

Oyuncu, geçmişte Aytotoro Çöreği’nin doğumlarda, lohusalık dönemlerinde, düğünlerde ve özel günlerde misafirlere ikram edilmesinin de bu kültürel geleneğin sürekliliğini pekiştirdiğini ifade etti.

Etkinliğin organizasyonunda önemli bir görev üstlenen DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali ile eğitmenler Raziye Oyuncu, Güner Oyuncu ve Şef Mine Adalıer’e teşekkür belgesi sunuldu.