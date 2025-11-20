Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları çekildi. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi töreni TSİ 15.00'te başladı.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off eşleşmeleri şöyle:

A yolu: İtalya - Kuzey İrlanda galibi / Galler - Bosna Hersek galibi

B yolu: Ukrayna - İsveç galibi / Polonya - Arnavutluk galibi

C yolu: Türkiye - Romanya galibi / Slovakya - Kosova galibi

D yolu: Danimarka - Kuzey Makedonya galibi / Çekya - İrlanda Cumhuriyeti galibi

FİNALE KALIRSAK DEPLASMANDAYIZ

Romanya ile kendi sahasında oynayacak olan Türkiye finale kalırsa Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.