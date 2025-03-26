Yer: İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Tugay Yazgan, Kaan Yatman

Caesar L. G. Birliği: Chi. (2), Coşkun (2)Walker (10), Hasan Kasap (18), Can (7), Ovey (20), Hasan Debel (2), Vela (2)

Cortada Adaspor: Halil (5), Mert , Ulaş (10), Ömer (4), Melihcan (5), Uğur, Solomon (4), Maror (12)

İlk periyo15-11

İlk yarı: 26-28

Üçüncü periyot: 46-36

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Salı gecesi oynanan maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği, Cortada Adaspor’u 63-48 skorla mağlup etti.

İki tarafın hücumda hata yaptığı maçta kırmızı siyahlılarda 8. dakikada Chi bileğinden sakatlandı. İlk yarıda ilk bölümü Gençler Birliği önde geçerken Cortado Adaspor devreyi 28-26 önde bitirdi.

İkinci yarıya etkili giren Gençler Birliği bu üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürerek maçı. kazandı. Kırmızı siyahlılarda Yusuf Ovey 19 sayı 10 ribaund ile hem double double yaptı hem de 20 verimlilikle dikkat çekti.