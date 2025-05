DEM Parti Milletvekili Ayşegül Doğan, katıldığı bir programda terör örgütü PKK’nın kongre kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, “PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilirler. Bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce de benzer bir süreç yaşandığını hatırlatan Doğan, “27 Şubat çağrısının hemen ardından PKK’dan bir ateşkes açıklaması gelmişti. Bu yeni adımın ardından da gelişmelerin önemli olacağına inanıyoruz” dedi. PKK'nın olası kongresinin siyasi sonuçlarına dikkat çeken Doğan, "Bu adım kadar, onu takip edecek süreç de önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu konuda siyasete büyük sorumluluklar düştüğünü söylediğini biliyoruz. Biz DEM Parti olarak demokratik, eşit ve kalıcı barışa hazırız" diye konuştu.

Doğan, PKK’nın kongre toplanma süreciyle ilgili detay veremeyeceğini, ancak her an böyle bir duyurunun yapılabileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" ifadeleriyle sürecin yaklaştığını belirtmişti.