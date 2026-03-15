Edebiyat öğretmeni, şair-yazar, TV sunucusu Ayşe Tural’ın 20’nci kitabı “Baharına Günaydın” yayınlandı.

Kitapta Ayşe Tural’ın şiirleri yer alıyor.

Tural son kitapıyla ilgili olarak “Bana göre şiir yaşamın büyüsüdür. Hele de şiire adım atmaya görün; işte o zaman her şey değişir… Şiir dendi mi, yaşamın treninden ilk istasyonda inenlerdenim ben. Bir şiir duymaya göreyim; nefesim kesilir, kalp atışlarım ritmini değiştirir. Evrende ne varsa, güzelden yana onun için toplarım. Rengarenk gökkuşaklarına, masmavi gökyüzüne, zümrüt yeşili dağlara, akan derelere, uçan kelebeğe, açan çiçeğe ve çocuk gülüşlerine hayranlığım da hep ondandır.” değerlendirmesinde bulundu

Ayşe Tural, kitabını “Yaşamı boyunca kendisine ilham olan, hayatına renk katan, güzelleştiren; yüreklerine dokunmasına izin veren ailesine, çocuklarına, torunlarına, öğrencilerine ve dünyanın her neresinde olursa olsun sözlerinin iz bıraktığı okuyucularına” itham etti.

Ayşe Tural’ın kitabı için yarın saat 16.00’da Girne Üniversitesi’nde imza günü de düzenlenecek.