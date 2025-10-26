FIFTA tarafından Macaristan’da düzenlenen 2025 Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcumuz Ayşe Mullacuma, önemli bir başarıya imza attı. Final müsabakasında Romanyalı rakibi Anna Maria ile karşılaşan Mullacuma, iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen 2-0’lık skorla mağlup oldu.

Turnuva boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Ayşe Mullacuma, bu sonuçla Avrupa ikinciliğini elde ederek KKTC’ye gümüş madalya kazandırdı. Başarılı sporcumuz, elde ettiği dereceyle ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.