Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 6. hafta maçında Türk Ocağı Limasol, Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti.
Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı Limasol – Larnaka Gençler Birliği maçını Kerem Eran yönetti. Maçın ilk devresinde Türk Ocağı Limasol ve Larnaka Gençler Birliği girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede de maç uzun süre 0 – 0 devam etti. 83’te Larnaka Gençler Birliği’nin Türkiyeli oyuncusu Yalçın Durak çift sarı karttan kırmızı kart gördü. 85’te Tuğberk’in ters vuruşunda Larnaka Gençler Birliği öne geçti. 0 – 1
90+2. Dakikada Türk Ocağı Limasol, golcüsü İbrahim Kunur ile skoru dengeledi. 1 – 1
Larnaka Gençler Birliği bu beraberlikle zirve yarışında yara alırken, Türk Ocağı Limasol alt sıralarda kalmaya devam etti.