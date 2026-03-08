Gönyeli’de bu sabah meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 05:30 sıralarında, FV 290 plakalı salon aracı, Gönyeli Çemberinden Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed Altayeb Alı İdris (E-21), yol üzerinde sağda bulunan Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağından çıktı ve orta refüj üzerindeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Jumana Osman Hussein Mohammed (K-24), Mohamed Abdalla Elamın Elnour (E-21) ve Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa (K-31) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

AYNİ YERDE İKİNCİ ÖLÜMLÜ KAZA

Gönyeli çemberi yakınlarında, bu sabah 09.30’da meydana gelen ikinci kazada bir kişi öldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde saat 09.20 sıralarında Mustafa Taş, yönetimindeki HU 454 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıktı ve bilgi verici trafik tabelasının monte demirine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola doğru tekrar savrulan araç orta refüj üzerine çıkarak, durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.