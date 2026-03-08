KKTC siyasetinde uzun yıllar görev yapan Kurucu Meclis Üyesi Salih Coşar hayatını kaybetti.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti’de (DP) çeşitli kademelerde görev üstlenen Coşar, siyasi yaşamı boyunca milletvekilliği, bakanlık ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
MECLİS’TE TÖREN DÜZENLENECEK
Salih Coşar için Salı günü saat 09.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenleneceği bildirildi.
Uzun yıllar aktif siyasette yer alan Coşar, KKTC siyasetinde önemli görevler üstlenmiş isimler arasında yer alıyordu.