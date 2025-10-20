Filelefheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, çalışanların meslekleri, nitelikleri ve cinsiyetlerine göre değişen maaş aralıklarının Kıbrıs vatandaşları ile Kıbrıslı olmayan kişiler arasında da farklılaştığını yazdı.

İstatistik Dairesi'nin verilerine dayandırılan haberde, Güney Kıbrıs’taki yabancı uyruklu çalışanların finansal ve sigorta faaliyetleri kategorisinde aylık ortalama 6 bin 172 Euro, Kıbrıslıların ise ortalama 4 bin 129 Euro maaş aldığı kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı olmayan kişilerin 5 bin 83 Euro gibi yüksek aylık kazanca sahip olduğu bir diğer kategorinin de bilgi-iletişim olduğunu belirtti. Bu sektörde çalışan Kıbrıslıların ortalama aylık kazancının 3 bin 197 civarında olduğunu kaydeden gazete, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe ise Kıbrıslıların aylık kazancının bin 677 Euro, yabancıların ortalama aylık kazancının ise 650 Euro olduğunu vurguladı.

Gazete, Kıbrıslıların 2024 yılıyla ilgili brüt aylık kazancının 2 bin 506 Euro, Kıbrıslı olmayanların ise 2 bin 434 Euro olduğunu belirtti.

Vatandaşlık açısından Kıbrıslılarla ilgili kategorinin, sosyal sigortalara beyan edilen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarını kapsadığını yazan gazete, Kıbrıslı olmayanlar kategorisinde ise diğer tüm çalışanların yer aldığını ekledi.