Hamas adlı örgütün mensubu olduğu öne sürülen 25 yaşındaki bir şahsın, geçen cuma günü Larnaka Uluslararası Havalimanı’nda tutuklandığı bildirildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Kamel M.” olarak belirtilen şahsın, Lübnan’dan aktarmalı uçuşla Larnaka Havalimanı’na geldiğini ve buradan başka bir Avrupa ülkesine gitmeyi planladığını yazdı.

Habere göre söz konusu kişi, Almanya makamlarının çıkardığı kırmızı bülten ve Avrupa tutuklama emri doğrultusunda Rum polisi tarafından havalimanında tutuklandı.

Gazete, Rum polisinin elinde şahsın mermi ve patlayıcı madde taşımacılığı olayına karıştığına dair bilgiler bulunduğunu da kaydetti.

Haberde ayrıca Alman ve uluslararası basında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki şahsın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde terör faaliyetleri planlayan Hamas ile bağlantılı olduğuna dair iddiaların yayımlanmasının ardından olayın boyut kazandığı ifade edildi.

Gazetenin elde ettiği bilgilere göre, tutuklanan şahsın, Almanya’ya iade edilmesine itiraz etmediği de belirtildi.

Öte yandan Almanya medyası da, Güney Kıbrıs’ta bir kişinin terör saldırısı planlandığını ve tutuklandığını yazdı.

Haberde, ‘’İlgili kişi Avrupa'daki İsrail veya Yahudi hedeflerine yönelik saldırılar planlayan bir şebekeye yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Güney Kıbrıs'ta tutuklandı’’ denildi.