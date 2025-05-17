Sosyal medya platformu Reddit'te ismini açıklamayan bir kullanıcı grubu, ABD'nin San Francisco kentine bir hazine gömdüklerini açıkladı. Hazineyi saklayanlar, "Aradığınız şey yaklaşık 10 kg ağırlığında, değeri yaklaşık 10.000 dolar. İçinde parlayan külçeler, eski para birimleri ve San Francisco'ya özgü tarihi objeler var. Değerin yarısı altın" sözleriyle sandığı bulanların neler elde edeceklerini açıkladı.

Paylaşımın ardından şehirde adeta 'modern define avı' başladı.

NPR'nin haberine göre Eamon McLoughling, Sean Rapin, Cian O'Dwyer ve Luke Howard isimli dört arkadaş, Reddit'teki şiirsel ipuçlarını çözerek hazineye ulaşan ilk kişiler oldu. Luke Howard, keşif anını şöyle anlattı: "Yaklaşık bir saat önce arkadaşlarla oturuyorduk, ben de internette gördüğümü 'Çocuklar, şuna bakın' diyerek gösterdim. Sonra herkes araştırmaya başladı."

İpuçları arasında Sutro Baths (okyanus kıyısında tarihi bir yüzme kompleksi) ve Golden Gate Parkı gibi yerler bulunuyordu. Hatta arkadaşlar arama sürecinde Google Gemini yapay zeka sistemine de başvurdu. Yapay zekadan gelen yorumlar, doğru yolda olduklarını pekiştirdi.

Ancak nihai başarı; Austin Theriault, TJ Lee ve Erik Bahri isimli üç kişiden geldi. Sadece bir saatlik aramanın ardından Mount Sutro Doğal Koruma Alanı'nda yürüyüş yolunun hemen dışında gömülü olan sandığı buldular.

İŞTE SANDIĞIN İÇİNDEN ÇIKANLAR

Define sandığının içeriği oldukça zengindi:

Altın külçesi

Gümüş ve bakır paralar

Efsanevi beyzbolcu Barry Bonds'un kartları

1939 tarihli Golden Gate Uluslararası Fuarı bileti

Yaklaşık 10.000 dolar değerinde çeşitli koleksiyon ürünleri.

"AYLAR SÜRMESİNİ UMUYORDUK AMA ÇOK HIZLI OLDU"

Hazineyi saklayan ekip de daha sonra Reddit'te yaptıkları bir paylaşımla şaşkınlıklarını dile getirdi:

"Bu, beklediğimizden çok daha hızlı oldu. Aylar sürmesini umuyorduk, günler mümkün görünüyordu ama 1 saat çok etkileyici oldu."