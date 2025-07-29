KKTC'de eski Rum mallarını “gasp etmek” suçlamasıyla tutuklanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un sağlık sebepleriyle tahliye edilme talebi reddedildi.

Aykut’un avukatı, Aykut’un ciddi sağlık problemleri nedeniyle Güney Kıbrıs’ta yapılmayan ileri tetkikler için yurtdışına gitmesi gerektiğini kaydederek tahliye talebinde bulundu.

Ancak Rum Ağır Ceza Mahkemesi, Güney Kıbrıs’taki teşhis ve tedavi yöntemlerinin yurtdışındaki yöntemlerden daha geride olduğuna dair savunmayı reddetti.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hristiana Parpota, açıkladığı kararda Güney Kıbrıs’ta oldukça güvenilir üç teşhis yöntemi bulunduğunu ve savunmanın sunduğu argümanlara göre, bu üç yöntemin Güney Kıbrıs’ta bulunmayan robotik teşhis yönteminden daha düşük kalitede olduğunun ispatlanamadığını ifade etti.