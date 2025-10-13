Avukat, suçlamaların kesinleştirilmesi ve ceza indirimi için zemin hazırlayacak "kabul edilebilir olaylar" hazırlanması amacıyla mahkemeden 20 dakikalık kısa bir süre talep etti.

Savcılık Gelişmeyi Onayladı

Bu kritik gelişme, savcılığı temsil eden ve davayı yürüten Andreas Aristides adına mahkemede bulunan Vassilis Bissas tarafından da doğrulandı.

Yaşanan bu yeni durum üzerine Assize Mahkemesi, işlemleri geçici olarak erteledi. Duruşmanın saat 10:00 civarında yeniden başlayacağı bildirildi. Böylece Aykut hakkındaki dava, duruşma süreci yerine sanığın suçları kabul etmesi ve ceza alması yönünde ilerleyecek.