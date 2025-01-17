Ayia Napa’da Ocak-Nisan aylarında olan spor turizminin bu yıl düşük seviyede olmasının beklendiği, bunun da Türkiye ile Mısır gibi ülkelerin spor kulüplerine sunduğu şartlardan kaynaklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, yabancı futbol kulüplerinin bu yıl, geçmiş yıllara göre daha az Ayia Napa’yı tercih ettiğini yazdı. Gazete, Ayia Napa’da şu ana kadar İskandinav ülkeleri, İsviçre, Ermenistan ve Çek Cumhuriyeti’nden yaklaşık 30 takımın kamp yapmak için rezervasyonları bulunduğunu; ancak spor turizminin artık, kulüplere harika spor kompleksleri ve cazip fiyat tekliflerinde bulunan Türkiye ile Mısır gibi ülkelere kaymaya başladığını kaydetti.