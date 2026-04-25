Fransa'da bir kişinin, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1 milyon Eeuro değerindeki bir eserine 100 Euro’ya sahip olduğu belirtildi.

Merkezi Fransa'da bulunan Alzheimer Araştırma Vakfı, Alzheimer hastalığı araştırmalarının yararına çekiliş düzenledi.

"100 euroya 1 Picasso" başlıklı çekilişte, katılımcılara Picasso'nun 1 milyon euro değerindeki "Head of a Woman" (Bir Kadının Başı) eserinin verileceği duyuruldu.

Çekiliş kapsamında 120 bin bilet, 100 euroya dünya genelinde internetten satışa sunuldu. Başkent Paris'te düzenlenen etkinlikte çekilişin kazananı açıklandı. Paris'te yaşayan Ari Hodara, satın aldığı 100 euroluk biletle çekilişe konu olan Picasso eserinin yeni sahibi oldu.