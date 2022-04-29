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Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?

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Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ilk bahar aylarıyla birlikte çeşitli meyvelerin manav tezgahlarına gelmeye başladığını ancak bazı meyvelerin fiyatlarının altınla yarıştığını dile getirerek sitemlerini paylaştılar.
Özellikle turfanda yani yeni yeni tezgahlara gelen birçok sebze ve meyvenin fiyatlarını görünce şok yaşadıklarını belirten vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi yeşil Erik’in manav tezgahlarına gelmeye başlaması sonrasında 200 TL’nin üzerinde fiyatlandırdığını şimdilerde ise 170 TL olduğunu resimden de görülebileceğini kaydettiler.
Bu fiyatın neye göre belirlendiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Yeşil erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz anlamadık. Ancak gram altın ömürlük olması nedeniyle o fiyata satılır. Yeşil Erik’in ise ömrü ise en fazla 1 haftadır” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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