Turistler gelmeye başladı, çarşı canlandı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne çarşı esnafı vatandaşlarımız, yaklaşık 18 aydır süren koronavirüs pandemisi nedeniyle işlerinin çok gerilediğini ancak son günlerde ülkeye gelen Avrupalı ve Arap turistlerden dolayı bir canlılık yaşandığını ifade ettiler.

Yaz döneminde uçuşların başlamasıyla ülkeye turistlerin gelmeye başladığını ancak gelen turistlerin otel dışında pek bir yerlere çıkmadığını ifade eden Girne çarşı esnafı vatandaşlarımız, son günlerde kış turizmi kapsamında ülkeye gelen turistlerin özellikle turlar tarafından ülkenin dört bir yanına götürülmeye başlanmasıyla çarşıların da hareketlendiğini vurguladılar.

Turistlerin gelmeye başlamasıyla, işlerinin canlandığını söyleyen vatandaşlarımız “Geçmiş günlerde bir haftada yaptığımız satışları son günlerde 2 günde yapmaya başladık. Özellikle yazın siftahsız günler yapıyorduk. Şükürler olsun şimdi işlerimiz açıldı. Özellikle turlarla gelen turistlerle daha da arttı” dediler.

