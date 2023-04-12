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Tehlikeli bina endişe yaratıyor

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Tehlikeli bina endişe yaratıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölge muhabirimiz Niyazi Ergülen, Güzelyurt’ta Ziya Gökalp Sokak üzerinde bulunan ve bir banka tarafından ipotek konan, 20 yıldır sahipsiz olan binanın bölge halkını endişelendirdiğini iletti.
Binanın sahibinin yurt dışında olması nedeniyle bakımsız kalan binanın olası bir depremde yıkılabileceği ve bu nedenle tehlike yarattığı ifade edilmekte.
Piyale Paşa Mahallesi’nde bulunan binaya Güzelyurt Belediyesi tarafından ‘tehlikeli bina’ levhası asıldığını belirten bölge sakinleri, ancak binanın zaman zaman kimsesizler tarafından kullanıldığını iddia ettiler.
Binadaki çatlaklıklar ve bazı duvarların sıvalarının dökülmüş olmasının mahalle sakinleri endişelendirdiğini söyleyen Ergülen, bu binanın birilerine mezar olmadan yıkılmasının ya da tamir edilmesinin beklendiğini belirtti.
 
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