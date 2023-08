SOSYAL MEDYANIN SESİ

Maliye, kamuda en düşük maaş alan bir gruba yüzde 3 ya da 4 gibi bir maaş artışı hazırlığı yapıyor.

Sendikalarla birlikte çalışılan bu artış biraz "göstermelik" gibi kalacak.

Öyle görülüyor ki nette 1000 liranın ötesine geçemeyecek.

Bu zor koşullarda bütçe imkânlarını çok daha adil paylaşmak yerine "maaş uçurumu" tercih edilmişti.

Daha açık anlatayım.

Maaşlara yüzde 33.32 Hayat Pahalılığı yansıtıldı ya…

1 Temmuz 2023'te bu düzenleme ile birlikte 1'inci bareminn 4'üncü basamağındaki bir çalışanın brüt maaşı 25 bin lira oldu, nette eline 20 bin lira geçerken...

14'üncü baremin 4'üncü basamağında bir diğer çalışan ise brüt 44 bin lira maaş aldı.

"Biri 44 değil de 40 alsa ama öteki 25 yerine 30 kazansa" demiyorlar.

Bu anlayış yok...

Hayat herkese eşit pahalı olurken maaşlar eşit artmıyor.

Bu arada son artışlarla “ortalama memur maaşı”nı da hesapladım, bunun için verilere ulaştım, en sonunda…

15 bin 798 memur var.

Bir aylık maaş giderini bu rakama böldüğünüz zaman 59 bin TL gibi brüt bir maaş çıkıyor ortaya…

Net olarak ortalama 44 bin TL…

(Kamudan toplam maaş çekenlerin rakamı 44 bin 187, hatırlatmış olalım.)

(Cenk Mutluyakalı)





17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin üstünden tam 24 sene geçti. O günden bu güne yapılması gerekenler yapılsaydı eğer, 6 Şubatta bu kadar canı kaybetmeyecektik. Ama inşaat sermayesine teslim olmuş hükümetler, deprem ülkesi Türkiye'de yapılması gerekenleri değil de nereleri ranta açarım derdinde. Onlar için önemli olan insan hayatı değil, paradır. Aynı bizde ve tüm kapitalist ülkelerde olduğu gibi.

(Salih Erşangil)



Sayın Başkan gene ortalıktan kayboldunuz? Bize emanet kalmış son ibadete açık manastır kaç haftadır saldırı altında. Siz ve hükümet ses çıkarmıyor diye sömürgeci edayla buralara deniz ötesinden atanmış bazı tipler istedikleri gibi at oynatmaya başladı. Sağa sola kendilerince "milli" mühürler vurmaktalar. Bütün bunlar bir yana, siz ses çıkarmadıkça adada hasbelkader bulunan bazı cahil kişiler de cesaret toplayarak her türlü provokasyona meyil etmeye başladılar. Toplum liderliği sadece her sabah Toros dağlarına bakıp selfi çekmek değildir herhalde? Yapılan her yüzsüzlük sizin karnenize yazılmaktadır bunu iyice bilin! Tarihe "sumak dayı" Başkan olarak geçeceksiniz bu gidişle. Benden söylemesi.

(Mete Hatay)



Manastır faresi özür dilemiş; derken:

Hristiyanlar da camiye boyunlarında hac ile giriyor… Ben de şahadet getirdim… bunda yanlış yok…

Demiş…

Cami dediği?

Selimiye, Lala Mustafa Paşa Cami’leri…

Özür dilerken, altına pislemiş…

İyice…

Sıvamış…

O açıklamayı yazamayacak kadar cahil birinin, akıl hocaları ondan daha cahil…

Ve cesaretli…

Hay bin kunduz…

(Hüseyin Ekmekçi)



KUZU KUZU ÖDERİZ: Bilerek lades oluruz.: Yalnız bizde değil, güneyde de ayni. Süper Marketlerde oynanan oyun ayni. Tüketiciler , farkında, ama, yine de , "kazıklanmaya" devam. Raflardaki fiyatlar, ödemeye gidince değişiyor ! Bir marketten aldığım , rafta 68 Tl, ödemede 72 Tl. İtiraz ettim. "değişti" dedi görevli bayan. Soruyorum, marketlerdeki keyfi fiyat uygulamalarını denetleyen bir makam, otorite, ilgili yok mu ? Varsa, neredeler, ne iş yapıyorlar.

(Özcan Özcanhan)