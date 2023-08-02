SOSYAL MEDYANIN SESİ

Çevre Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesi 19 Temmuzda ülkemize Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı kazandırdı...
Aradan sadece günler geçtikten sonra, 24-28 Temmuz tarihinde yapılan testlerde 1 koca tır dolusu kömür standartları sağlamadığı için ülkemize sokulmayarak geri gönderildi...
İnsan bu laboratuvar kurulana kadar ülkemize neler girdi, hangi kömürlerden nasıl zehirlendik acaba diye düşünmeden edemiyor.
Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı ile ilgili yapılabilecek tek eleştiri neden bu kadar geciktiği olabilir, ama artık var. Düşünülmüş, para ayrılmış ve yapılmış olması önemli bir gelişme.
Atılan her doğru adımı desteklemeye devam! Umarım tam teçhizatlı ve işin ciddiyetiyle çalışmalara devam edilir. Emeği geçen herkese teşekkürler.
(Kemal Basat)
Biz çalışanlar emekçiler olarak 7/ 24 çalışırken işe gelmeden ve mesayi yapmadan ödenenleri vakıf görmezden geliyor çalışan ceza ödüyor işe gelmeden maaş alanları herkes biliyor ispatlarım bay Nazım Çavuşoğlu sana ve VYK başkanı sayın Erdal Özcenk size de ispatlarım
(Salih Erel)
Son zamanlarda Kıbrıs’ta sık sık meydana gelen ani ölümlerle ilgili sağlık bakanlığının var mı bir araştırması yoksa Allah rahmet eylesin ruhuna el fatiha !!
(Kubilay Merttuna)
Girne’deki konserde tanıklık ettim, bir grubun “protokol” merağına! Bunu bir “ayrıcalık” ya da “üstünlük” olarak görüyorlar herhalde… En önde, özel bantla ayrılmış bölümde, sahneye en yakın olma egosu önemli kabul ediliyor. Halbuki sanat etkinliklerini izlemek açısından en sıkıntılı yer, ön sıralar…
“Protokol” karşıtlığı yapacak değilim. Kimi insanlarımız elbette özel olarak onurlandırılmayı hak ediyor. Ama şu önemli… Bir sanat gösterisini izlemenin adabı vardır, saygısı, disiplini, nezaketi… Vaktinde gideceksiniz! Eğer vaktini geçirmiş, geç kalmışsanız da kimseleri rahatsız etmeden arka sıralara bir yere çökeceksiniz, sessizce…
Hem geç gider, hem de protokole yürürseniz, gösterinin ritmini bozarak, onlarca insan karnından size küfreder, ayıplar, bilesiniz…
(Cenk Mutluyakalı)
Şu anda kıyılarda yarım inşaat veya davalık onlarca otel, motel ve tatil köyleri kapalı halde dururken (Celebrity, Jasmine Court vesaire), alt yapımız artık "Yeterrr" derken, şimdi de alçak orman arazilerine beton dökmek istiyoruz. Gerçekten sağlığa zararlı hale geldiniz.
(Mete Hatay)
Ülkenin turizm simgesi olan Girne Antik Limanı'nın içine edenler şimdi da turizm yatırımı adı altında ülkenin doğal yapısına göz diktiler... Ülkede mevcut otellerin doluluk oranı belli, sadece kumar turizmi ile bu işler yürümüyor...
Bu kafayla ülkeyi beton yığınına çevirmekten başka bir şey yapmayacaksınız ama bu umurunuzda değil çünkü siz ülkeyi değil cebinizi seviyorsunuz...
(Ahmet Vamık)
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