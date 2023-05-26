SOSYAL MEDYANIN SESİ

Turizme verilen önem.

Baf kazasına bağlı Gündoğdu köyün

Antiriligu elektrik bağlanması ve asfalt yol yapımıyla yenileniyor.

Turizm sezonu öncesi,

Tamire muhtaç evler, Belediye ve Turizm İdaresi tarafından, aslına uygun olarak restore ediliyor.

Ahşap kapı pencereler değişiyor.

Duvarlardaki sıvalar düşürülerek yenileniyor.

(Celal Harun)



Türk Lirası maalesef her geçen gün değer kaybediyor. TC ve KKTC iflasın eşiğinde kıvranıyor. Siz hala 50. Vekili seçme derdindesiniz… 50 Vekil çoktur tasarruf yapın.

(Salim Akbaş)



Yazıklar olsun... Biraz evvel , Yurt dışında kullandığım telefonumu kapanmasın diye , kayıt ettirmek için şubeye gittim... Telefonuma verdikleri kayıt ücreti, 300 DOLAR. Yabancılar ülkem kadar bana geçirmedi. Allah hepsinizi bildiği gibi yapsın.

(Teysir Terazi)



Öğretmenin mesaisi hiç bitmez! Öğretmenin okul dışında da sorumlulukları bitmez!

Ne yedi ne içti ne yapar diye gailesini çektiği çok öğrencisi evladı vardır. Esas olan ne ürettiğin , kime ne değer kattığındır. Kaç saat çalıştığın değil. Malzememiz, İnsandır. En değerli varlıklarımızı gözümüz gibi sakınır severiz!

(Eralp Şerifoğlu)



Övünmeye gelinca bir harmanlık yer isderik ama yağmur yağınca boyalarımız bir anda döküldü.

(Özgür Göksel)



GENCER VE TURNER: Türkiye'nin Caz Kralı İlham Gencer ile Amerika'nın Rock Kraliçesi Tina Turner aynı saatlerde yaşama veda ettiler... Müziğin yitirdiği zenginlikler.. Onlar nesillerini ve dönemlerini öyle bir etkilediler ki... Gencer 100 yaşında yaşama veda ederken hala genç, Turner 80'lerinde yaşama veda ederken halâ Rock'n Roll kadar dinamikti.. Efsaneler için yaşam böyle bir şey... Arkalarında konuşulacak çok şeyler bırakırlar... Ruhları şad, mekânları cennet olsun..

(Ahmet Tolgay)



Grevi haklı ve haksız görme tercihi sizindir.

Ancak bu toplumun mihenk taşı olan öğretmene küfür, hakaret ve itibarsızlaştırma yorumu yapma hakkınız yoktur.

Ayıp oluyor. Hem de çok.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Emperyalistler eğer bir ülkede rejim değişikliği yapmak isterlerse bunun önceden nasıl yapılacağının hesaplarını yapıp plânlarını hazırlayıp oraya misyonerlerini gönderirler. Ardından paranın gücüyle kilit noktalara adam satın alıp yerleştirerek olmazsa ülkede kaos yaratarak ardından bir kişi bulup ön plâna çıkararak ona türlü entrikalarla halkın içinde oluşturdukları destek ile lider yapıp onun sayesinde emellerine ulaşmaya çalışırlar ve bu seçtirdikleri kişiyle işleri bitinceye kadar da onu o mevkide tutmaya gayret gösterirler. İşin çok basit ve anlaşılabilinir özeti budur, seçtirdikleri şahsın liderlik koltuğunu kaybetmemesi için yapılanlarsa işin teferruatıdır. Ancak, onların her türlü olumsuzluğa karşı yapmış olduğu bir B plânı vardır.

(Hasan Mullaoğulları)

