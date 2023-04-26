SOSYAL MEDYANIN SESİ

Rum tarafında 1 Nisan EOKA günü (günün kötü olması ayrı bir tartışma) resmi tatil olduğu için tüm işyerleri kapalıydı, istisnasız tüm işyerleri ama! Meşhur Lidllar, Jumbolar, Metropolisler, her türlü mağazalar, inşaatlar dahil, açık olanlar sadece Kiosk denen küçük yerlerdi, paskalya bayramında da aynı şekilde, yani resmi ve dini bayramlarda işyerlerinin kapalı olması toplumsal bir konsensus ve yasal olarak uygulanıyor belli ki. Bizde nasıl? önümüzde 1 Mayıs var; hep yazdık işçinin emekçinin bayramını çalışarak geçirmesi herkesin ayıbıdır bu ülkede, başta siyasi iradenin ve halkın. Her kim açıklama yapasaksa 1 Mayıs ile ilgili, tüm işyerlerine o gün çalışanınıza tatil verin diye açıklama yapmazsa eğer bu sistemin parçası demektir. 1 Mayıs da kimin ne işi varsa durdursun, inşaat yapan o gün işçisine ustasına bugün çalışmayın desin, yemeğe çıkacak olan çıkmasın evinde yapsın, o gün mağazalara gitmezsek kahve içmezsek ölmeyiz; yasal olarak o gün heryer kapalı olursa eminim marketler başta olmak üzere işverenler de bundan memnun olacaklar onlar da tatil yapacaklar. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı gerçekten kutlu olsun mu bu yıl?

(Gökhan Öztürk)





Girne Limanı restorasyonu yapılıṣ ve ilerleyiş açısından ülke turizminin yüz karasıdır. Bu hızda ilerlenirse 2 seneye de bitecek gibi görülmüyor. İnṣallah gerekli iṣ gücü ve malzeme desteği artırımı yapılır ve ön görüldüğü tarihe yakın bir zamanda bitirilir....

(Tekin K. Birinci)



Gün; dürüstlük ve yalancılık üzerine

Yalanın cazibesinin hakikat karşısında önceliği düşünülmeli.

Yalanı haykırmaktan öte hakikatı gizleyen, çarpıtan ya da manipüle eden söylemleri kimler ne için kullanır?

Yalan kendi başına ahlak dışı bir anlam taşır mı? Bu araca başvuranın koşullarının irdelenmesi de gerekir...

Yalan söyleme konusunda egosu yüksek kişilerin sınırları gün geçtikçe genişliyor....

(Pembe Paşaoğluları)



Köylerimize bir öğretmen evi yapılmadı, bir sağlık ocağı açılmadı ve gençlere spor ve kültür alanında hiçbir yatırım yapılmazken köylerimize cami ve imam evleri yapıldı. Şimdi ben halkımıza soruyorum sizlerin tercihleri miydi bunlar??

(Kubilay Merttuna)



Mecliste yoklama; Nisap için…

Mikrofonlar açık tabi…

Zorlu Töre katibe sessizce “yavaş yavaş oku” diyor… Katip adeta 2 dakikada bir isim okuyor.

“Burda” diyeni 2 kez daha tekrar ediyor… gülüyor vekiller…

Sonra da dört kez tekrarlıyor Zorlu bey…

“Neden böyle oluyor, neden? Neden böyle? Neden böyle oluyor?”

“Ne kadar ayıp” diyor sonra…

Pilli izinli, “yine” diyor

Zorlu bey dertli haliyle…

Bilmem neden böyle Zorlu bey…

Vekillerimiz usandıysa, yaz tatili erken başlasın. Siz de stres yapmayın…

(Hüseyin Ekmekçi)

