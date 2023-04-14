SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hade bakalım o elektrik şebekesine sabotaj yap emrini veren üst düzey yetkili veya yetkilileri ortaya çıkaracak yasama yürütme yargıdır. Hade bakalım göreceğiz ne kadar hukuk, adalet, bağımsız bir yönetime sahibiz. Günah keçisi belli günaha koyanlar nerede peki?

(Bilal Dericioğlu)



Sizi Yönetmekten kim men edecek?

Benim arabamın seyrüseferinin süresi geçti.

Bu durum da polis arabamı trafikten alıkoyacak. Bana ceza yazacak.

Yasalara uymak zorundayız değil mi!

Peki o zaman.

Ülkem de öğrenci

olarak bulunan ve 100000 Euro değerinde araba kullanan öğrenciye;

Bu paranın kaynağı nedir?

Ülkeye nasıl, hangi yollardan girdi?

Bu paralar temiz mi?

diye soran araştıran birileri oldu mu hiç?

Ansızın çok zengin olanlara mal varlığının kaynağı soruldu mu?

Vergi hırsızları yakalandı mı?

Benim yasalara uyma zorunluluğum var da, bana yıllarca yol yapmayan, tozun toprağın içinde aylarca yaşatan, susuz, elektriksiz bırakan kurumlarımızı batıran,okuluma top bile yollamayan, hastasına ilaç veremeyen, ülkemin toprağını pervasızca kim oldukları belli olmayan yabancılara satan sattıran, kara para, kerhane, kumarhanecilerin mekanı olan, arazisi, ormanı talan edilen, lağım sularıyla denizleri kirlenen, hayvanını koruyamayan, gencini hala savaştaymış gibi göç ettiren, insanını sömüren emek hırsızını vekil yapan, Sayıştay’ın çalan, soyan var! dediklerinden hesap sormayan, yoksul insanına 5300 tl verip açlığa mahkum edenleri, bizleri kendi vatanımızda nankör besleme durumuna düşürenleri, iki paralık insanların” Türkiye’nin parasını yiyorlar” diye konuşturanları, her dönemin adamı ve güçlünün yanında duranları, kim yönetmekten men edecek acaba?

İnsanını koruyamayan Adaletin olmadığı bir Devletin de pek bir önemi yoktur aslında.

Böylesi utanç duyulacak bedeli ödenmemiş cezalar varken ,seyrüsefer cezası ne ki!

Öderiz…

(Eralp Şerifoğlu)



Bu da nerden çıktı?

Son iki gündür bazı gazeteciler, AKSA ile imzalanacak sözleşme için EL-SEN'in de pazarlık masasında olmasına Arıklı'nın karşı çıktığını yazıyor. EL-SEN'in böyle bir talebi olduğunu duyan var mı? Benim bildiğim EL-SEN, AKSA ile yeni bir sözleşme imzalanmasına temelden karşı çıkıp bu amaçla hazırlanan Kamu İhale Yasası'ndaki değişikliğin yasalaşmaması için mücadele ediyor.

(Tuluy Kalyoncu)



Bir toplum, elektrik kesintilerinin sorumlusu olarak, sadece 3 ayda ihalesiz aldığı yakıta 6.3 milyon DOLAR fazla ödeme yapanları değil de elektrik direğinin üzerinde tamir yapanları görürse, köle olmaya mahkumdur.

(Ufuk Çağa)



Başarmak mı istiyorsun?

- Okuyacaksın

- Göreceksin

- Yazacaksın

- Tartışacaksın

- Yapacaksın

(Bülent Dizdarlı)

