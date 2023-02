SOSYAL MEDYANIN SESİ

Arkadaşlar söylediğim basit; Türkiye’deki uzmanlar, bölgesel uyarı yapabilir.

Ama daha detaylı bilgi; arazi detayı, ülkemizdeki inşaatlarla ilgili bilgiler vs…

Hayatını ülkemizdeki bu alana harcayan kişileri de dinleyelim.

Bunu anlamamak için “mal” olmak, ya da kötü niyetli olmak yeterli.

Ne olduğunuza siz karar verin…

(Ekmekçi bilimi reddediyor, uzmanları dinleme diyor diyenlere)

(Hüseyin Ekmekçi)





Vay zehir çıkarın artık. Yok fay hatt yok zırt hattı Yok bugün deprem olacak yok, yok gece yarısı olacak. Nerde bir veran terkedilmiş bir ev var Onun resimlerini yayınlamalar deli ettiniz insanları.

Normale dönün artık. Olacak sa olacak. Kaderimiz ne ise onu yaşayıp göreceyik.

(Ahmet Özdirenli)



Taşınmaz mal vergisinin yüzde on beşi nasıl ayrılıp, nasıl kullanılacaktı?

Belediyeler, her yıl bütçelerinde öngördükleri taşınmaz mal vergisi gelirlerinin %15 (yüzde onbeş)’lik kısmını

a) yukarıdaki (4)’üncü fıkra kapsamında eğitime katkı kalemi olarak bütçeleştirir

b) ve tahsilatları oranında aşağıdaki (B) bendinde belirtilen kurallar çerçevesinde kullanırlar

Hangi belediye topladığı taşınmaz mal vergisinin yüzde on beşini ayrı gumgumaya koydu?

(Hüseyin Garip)



Bir insan 'zorla' ve 'tehditle' makam sahibi olmayı hazmediyorsa... kendi partisinin dahi seçmediği... kendi siyasi akranlarının bile sorumluluk vermediği biri... dayatmayla, talimatla görevdeyse... irade hırsızıysa... demokrasi katline ortaksa... ağzını her açtığında nefret, düşmanlıkla, ırkçılıkla konuşuyor ve bu ülke insanının hayatına hiçlik dışında hiçbir katkı sunmuyorsa... adını anmaktır bence en önemli talihsizlik...

(Cenk Mutluyakalı)



Sn. Yetkililer Okul yönetimi , öğretmen , Öğrenci ve velilerin endişeleri gerçekten azımsanacak ölçüde değildir. Lütfen bu konuyu dikkatle ve acilen inceleyin. Online eğitim yeni çözüm bulunana kadar uygulanabilir. Yeni bir facia olmadan önlem almak gerektiği açıkça ortadadır. Resimde de görüldüğü gibi kolon parçalanmış durumdadır binanın çökmesi için her türlü ortam hazır. Geriye sadece ihmal kalmış onu da gösterirsek sonucu herkes tahmin edebilir. Lütfen duyarlılığımızı arttıralım ve bir çözüm üretelim.

(Ömer Bilgen)



Deprem gerçeğini halk olarak canımızdan can vererek acı bir şekilde yaşadık, bu topluma önderlik eden gelmiş geçmiş siyasiler çocuklarımızı şu anda çūrūk okullara mahkum etti. Halk hakkını savunuyor mu hayır onu bırakın görūyorum ki bugūn bile dalkavukluk, eyyamcılık ve siyasiyalere yaranma hevesinde olanlar var halen, okulları paylaşanla laf ediyorlar ve " aklınız neredeydi bu kadar zaman" diyorlar. Yahu bu gerçekleri okulların durumunu paylaşanlar hep duyarlıydı ben deprem paylaşımı bile yaptım geçmişte ama sen ve senin gibiler değil mi yıllar yılı hūkūmetlik edenlere destek veren oy veren senin partin değil mi sadece bireysel çıkar dağıtan ayıptır.

(Gökhan Öztürk)