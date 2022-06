Devlet Basım Evi’nden ahbabını al…

Devlet Emlak Malzeme’nin başına koy.

Devletler karıştı…

34 yıl kamu hizmeti bulunan adamı da kenara çek.

Gerçekten sapla saman iyice karıştı…

(Hüseyin Ekmekçi)



“Ne kadar nüsübet, kişiliksiz, samimiyetsiz bunlar” dedi, eczacı kadın… Sabah sabah bir “ah” çekti, öylesine derin, anlatamam. Hani “karşıki dağlar yıkılır” derler ya… O dağlar üzerimize yıkıldı adeta… “Böylesi de hiç gelmedi” diye sürdürdü konuşmasını… Hükümeti niteliyordu ve evlatları, torunları için dertleniyordu. 60’lı yaşlardaydı sanırım, belki daha büyük.

“Biz neyse de… Bu çocuklar nasıl ev kuracaklar, nasıl iş yapacaklar, nasıl yaşayacaklar…”

Yıllar önce on binlerin meydanlara doluştuğu o büyük isyanda, en önemli sloganlardan biriydi: Çocuklarımız için!

O günün çocukları, şimdi büyüdü. Şimdi kendi çocuklarına yanıyorlar.

(Cenk Mutluyakalı)



OLMAYACAK DUAYA AMİN ...

T.C Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "müzakere olacaksa, iki devlet arasında olcak.." demiş. Bir da, "Maraş ,KKTC toprağıdır" iddiasında bulunmuş. Buna, iş ola konuşmak denmez de ne denir ?Neden ? 1)1983 de , adanın kuzeyinde ilan edilen devleti ! ne AB ne BM ne ABD ne de hiçbir devlet tanımış değil. Keza, tanınmaması için de çağrılar-uyarılar yapılmıştır.

2) Maraş ,KKTC toprağı değildir. Maraşla ilgili BM , AB, AİHM kararları vardır. Bunlara rağmen , Çavuşoğlunun, "müzakere yapılacaksa , iki devlet arasında olacaktır" beyanatı anlamsız, boştur. Bana göre, kendi kendine gelin güveyi olmaktır. Daha önemlisi, müzakere olmayacakla eşittir. KKTC nin tanınmadığını, tanınmayacağını, engelleri görmezlik demektir. Kıbrıs müzakereleri BM kararları, parametreleri çerçevesinde olduğunu ve olacağını bilmemektir. Hem de, bir yanda, KKTC Türkiyenin bir alt yönetimidir ifadeleri mevcutkken , nasıl bir "bağımsız, egemen, bağlantısız, eşit " devletten bahsedilebilir ? Kıbrıs müzakerelerinin yeniden, kaldığı yerden başlayabilmesi için uygun zemin aranmaktadır. Ortaya atılan iddia , olasılığı sabote etmek, berhava etmektir. bunca yıldır, Türkiye ve Türk dostu, tek bir ülke bile KKTC yi tanımamıştır, tanımaya da yaklaşmamıştır. İnşallah , çıkan tanıyan olur. Ancak, bu duaya amin demek imkansız gibi.

(Özcan Özcanhan)



Ete Zam,Suya Zam, Benzine Zam Söylermisiniz bana lütfen bu Arabalar her geçen gün daha da çoğalıyor, Trafik yoğun, Cafeler, Barlar Yeme İçme ve Eğlence yerleri her gün ve gece dolar taşar (Allah versin herşey daha güzel olsun ama) bu derenin suyu nerden geliyor bu millete?

(Banu Devrim Oytun)



Hükümet yetkilileri: bu nasıl bir hükümetçiliktir ki kendinizin imza koyduğunuz protokola uyma ciddiyeti göstermiyorsunuz, bu üretici size nasıl güvensin bu saatten sonra, süt ödemesini düzenli ve tam yapacağınızı taahüt ettiniz YAPMADINIZ, küçükbaşın doğrudan gelir desteğini haziranın ilk haftası dediniz yada en geç 15 hazirana kadar ödemeyi taahüt ettiniz YAPMADINIZ, haziran sonu arpayı 1.5 tl sübvansiye edeceğinizin yani 4.5 tl olacağı nı taahüt ettiniz (tabi bakalım ne oyun kuracaksınız) ki bu yapılmayanlara bakılırsa onu da YAPMAYACAKSINIZ, yahu siz bu üreticinin aklı ile dalga mı geçiyorsunuz? Halk sizi oraya hizmet etmeniz için seçti bizi yok etmek için değil, herşeye bir bahane bir uydurma olmaz. Görülen köy klavuz istemez, yapmıyorsunuz YAPAMIYORSUNUZ, düşün artık yakamızdan, yeter artık üreticiye ettiğiniz zulüm, ya datlı datlı gidin yada biz sizi göndermesini biliriz.

(Mehmet Çetereisi)



Halka sesleniyorsan sesin duyulmalı.

Halka bir ses veriyorsan o sesi sahiplenecen.

Halka bir vaadde bulunuyorsan onun arkasında dimdik duracan.

Şimdi bu halka ay sonu, bayram öncesi artışlı maaş vereceğim dediysen, söz senet sayılır.

(Hüseyin Cumaoğlu)