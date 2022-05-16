Bazı arkadaşlar ucundan, bazıları kenarında imzalanan protokolu gördüklerini ima ettiler. Benim anlamadığım iki "devlet" arasında imzalanan ekonomik protokol hala daha niye halka gösterilmiyor? Erken seçim için meclisten çekilmeyi reddedip meclisteki koltukların doldurulmasını engellemeye karar vermiş sevgili "muhalif" milletvekillerinden ricamdır, o yüce koltuk bekleme görevini yaparken, ve manalı manalı protokolu gördüklerini ima ederken, bir ara bir kopyacığını yapıp yayınlasınlar. . .. Sonuç itibarıyla halkı direk ilgilendiren bir meseleden söz ediyoruz.

(Mete Hatay)





Kıbrıs’ın ses çıkaran son kalesi KTÖS’de birşeyler oluyor… Yurdun en cesur ve gözü kara, aynı zamanda da dünyanın saygı duyduğu, sendikacılık yaptığını düşünen korkakların, fısıldamaktan öteye geçemeyen basiretsiz muhalefetin arkasına saklandığı Şener Hoca yuvasından ayrılıyormuş… Kararın yanlış olduğuna inansam da mücadeleden kendi isteğiyle ayrılıyorsa saygı duyarım… Ama şımarıklık ve hırs uğruna harcanıyorsa ki KTÖS Yönetiminin insanları deneyimlerine değil yaşlarına göre elediğine ilk elden tanık oldum, bu topluma yapılan en büyük ihanettir…

Hiç zamanı değil… Memleket panayır yerine döndü… Kurulamayan hükümetler… Küstüm oynamıyorumcu bakancıklar… Haddini bilmeyen cahil siyaset kuklaları… Vatandaşının çığlığıyla dalga geçen doğa aşığı yöneticiler… Havada uçuşan kurşunlar… Tecavüze uğrayan çocuklar… Parasını ödediğimiz yada ödemeye çalıştığımız ama kullanmadığımız hizmetler… Çocuklarına yemek götürmek için hırsızlık yapan anneler… Asgari ücretle ölmeyip sürünen onu da doğru dürüst alamayan emekçiler… Ekmek teknesini kapatmak zorunda kalan esnaflar… VS… VS… VS… Yani gerçekten hiç zamanı değil...

(Erçin Selasiye)



Siz, “Bırakınız kendi kendimizi yönetelim; kimliğimize, irademize, demokrasimize saygı gösteriniz” diyorsunuz, onlar, “beğenmiyorsan git” diyorlar!Siz, “yeter bu vesayet ilişkisi” diyorsunuz, onlar, “Türk değilsiniz” diyorlar!

Irkçı, şoven, ayrımcı bir nefret diliyle konuşuyorlar.

Her ağızlarını açtıklarında çürük kokusu geliyor.

Siz, “Bu memleket bizim” diyorsunuz, onlar “git” diyorlar.

Gitmiyoruz!

(Cenk Mutluyakalı)



ANLAŞILMAZ İŞLER: GSM operatörleri 4 yıl sonra yüzde 20’ler - 50'ler seviyesinde zam yapmış... Ya hiç açıklanmadan geçirilen o zamlar?.. Bizim evde 2 tane cep telefonu var... Denemek adına bir ay boyunca bir tanesini hiç kullanmadım, yine de hiç kullanılmayan telefona 100 TL'lik fatura geldi.. Anlayabilen beri gelsin... Biz bu akıllı telefonlar kadar akıllı olamıyoruz...

(Ahmet Tolgay)



Mayıs ortası pek çok evde tekrardan yorgan örtünülmek zorunda kalındı.

Bu da mı mesaj değil?

Bununda mi görmezden geleceksiniz eyy ateyizlerrrr?

(Cenk Özdağ)



Yani kimse kusura bakmasın polis haberlerinde uyuşturucu ile alâkalı suçların failleri genelde siyahi ve yabancı uyruklu..Farkinda mıyız içimizdeki tehlikenin?!!Irkçı degilim..ama göz gore göre uyuşturucu belasının taşeronu bu adamlar..Nasil hangi saiklerle ülkeye geliyorlar;öğrenci,işçi?!Kim denetliyor bu insanları bir de son dönem zorla fuhuş yaptırma suçları var ki yine siyahiler baş rolde!Çocukları,gençleri zehirleyecek bunlar..Gercekten korkunç bir kabus görmeden uyansak diyorum!!!!!

(Bala Kayadelen)

