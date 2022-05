Ülkenin bugünkü özeti, "akıl tutulması yaşanıyor" ile özetlenebilir. Cumhurreisi TDP Genel Başkanı Mine Atlı'yı polise şikayet etti, herhalde yakında ülkenin yarısını daha şikayet edecek. Yıllarca yurtdışına tonlarca patates ihraç eden Egemen Devlet KKTC'ye, artık patates kaçak yollardan giriyor. Yıl 365 gün, bayram, seyran, hafta sonu dinlemden gübrelerin içerisinde hayvanlarına bakarak üreten vatandaşlar, "Hakkımızı istiyoruz, "üreterek batıyoruz" dedikleri için polis tarafından tutuklanıyor. Aslında bu gün bir hayvan yetiştiricisinin söylediği bir cümle tarihe geçmesi lazım, "Bizim hayatımız hayvan gübrelerinin içerisinde geçiyor, biz gübrelerden utanmıyoruz. Bizler her gün gübre içerisinde çalışırken, sizler gat gıravat oturuyorsunuz. Bizler sıcağın altında ter dökerken, sizler klimaların altında oturursunuz, üstelik sizleri ödeyenler de bizleriz. Çok bir şey istemiyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz". Ülke sosyal patlamanın eşiğinde ama birileri hala daha Egemencilik, hükümetçilik ve Mecliscilik oynuyor. Yazık, katkısı olan her kes eseriyle gurur duyabilir.

(Ufuk Çağa)





Fışgı savaşları

KKTC’deki bir eylemin röntgeni :

C. Başkanlığı önünde eylem yapan hayvancı, polis tarafından tutuklandı. Tutuklama işlemini gerçekleştiren polis memuru mesai sonrası kendi mandırasına giderken, ineklerinden sağdığı süte bakarak ;

-Allahtan polis maaşım var yoksa bu süt parası ile tavuk bile beslenmez diyerek, kendi kendine söylendi.

Polisin tutuklama olayını haber yapan gazeteci, "hükümet edenlere sövmek icin bir malzeme daha bulmanın huzuru" ile ofisine giderken, başbakandan gelen " hazırlan Ankara’ya gideceyik tüm masraflar devletten" daveti ile , bavulunu hazırlamaya koyuldu.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan hücrede tutuklu bulunan köylü ise

Geceyi nezarethanede geçirecek olmasını değil de tutuklu kaldığı sürede hayvanlarına kimin bakacağı gaylesi ile hücresinde kara kara düşüncelere daldı.

(Ediz Uzun)



Emekçinin , köylünün , üreticinin karşısında haramzadeleri koruyan polis kamu görevi mi yapar? Polis adaletin bekçisi değil midir? Eylem yapmak demokratik bir hak değil mi bu memlekette?

(Kubilay Merttuna)



24 saat bokun içinde çalışan hayvancının Cumhurbaşkanlığına döktüğü gübre ağırına gitmiş ağaların. Ülkenin bokunu çıkardınız. Ne hayvancıda hal galdı ne esnaf da ne da bordro mahkumu memur ve emeklide. Memleketi bitirdiniz...

(Göktürk Ötüken)



Avrupa Birliği uçuşlarda maske zorunluluğunu kaldırıyor.. Kıyafet mağaza zinciri LCW maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Güney-Kuzey geçişlerinde test zorunluluğunu kaldırıldı.

Biz okullarda halen test şartı ile çocuklarımıza ve öğretmenlerimize eziyet çektiriyoruz.

Sağlık Bakanı Sn. Pilli hasta ziyaretlerini bitirdi ise bir zahmet gündeme alsın bu test hikayesini ve bitsin artık bu maskaralık..

(Ahmet Özsoy)