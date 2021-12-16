



Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında erimeye devam ederken, zamlar da hız kesmiyor. Dün akşam akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamlar, diğer tüketim maddelerine de yansıyacak haliyle. Alım gücü düşen halkın ise dayanacak takati kalmadı. Bunun bir şekilde önüne geçilip halkın alım gücünü rahatlatacak önlemler alınmalı. Takip ettiğim kadarıyla bazı kişiler dövize müdahale edilemeyeceğini, bundan dolayı da yapılacak bişey olmadığını söylüyor. Bir kısım ise ücretlerin artırılmasını savunup halkın ancak bu şekilde rahatlatılabileceğinden bahsediyor. Bence yapılması gereken asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenerek, özel sektör çalışanlarının da, hayat pahalılığı ödeneğinden yararlandırılmaya başlatılmasıdır. Özel sektöre sendikalaşma zorunluluğu getirilerek, emekçilerin iş güvencesi ve insanca çalışma koşulları kazanmaları sağlanmalıdır. Ardından ücretlere hayat pahalılığı düzenlemesinin 2 ayda 1 yansıtılması uygulamasına geçilmelidir. Göç yasası uygulamadan kaldırılarak anayasadaki eşit işe eşit ücret prensibi hayata geçirilmelidir. Eminim postu okuyan bir çok kişi e para yok nasıl olacak bunlar diye aklından geçirmiştir. Para için başınızı ultra zenginlere çevirmeniz yeterlidir. Bu kesimlerden alınacak olan servet vergisi ile bunların yapılması mümkündür. Sonrasında ise yapılacak denetimlerle ve yasalardaki açıkların kapatılmasıyla toplanacak vergiler, sosyal devlete geri dönüşü sağlayacaktır.

(Salih Erşangil)



Hem yakıt yok...

Hem de ZAM var

Olmayan yakıta zam ha...

Ben ülkemi bu yüzden çok seviyorum

(Metin Delideniz)



Bir insan kaza geçirip hastaneye ulaştığında, hastanın kıyafetlerini kesip kesmemek, makyajına dikkat etmek veya saçlarını bozup bozmamak bir doktorun en son düşüneceği şeyler bile değildir.

KKTC ekonomisi kaza geçirmiştir ve koma halde hastaneye ulaşmış durumdadır. o yüzden fantazi yapmayı bırakmakta fayda var.

Şekilden önce içeriği, gelecekten önce bugünü, yani bu hastayı hayatta tutmak için ne gerekiyoru bulmakta fayda var. Bugünü olmayanın geleceği olmaz.

Ortalama en basitinden ev kiraları 250/300 stg

Ya da Ortalama en basitinden bir apt dairesinin taksiti 300/400 stg

Ortalama en basitinden bir araba taksiti 300/400 stg

Ortalama bir özel okul taksiti 200/250 std

Ortalama normal bir üniversite taksiti yine aynı durumda

Ortalama aylık mutfak alışverişi 300 stg dolayında

Toplayın şimdi… özetle karı koca müsteşar maaşı bile alsanız açlık sınırındasınız. Varın siz özel sektör çalışanını düşünün.

O yüzden konuya dönelim…

Yarın napacayık…

(Özdemir Tokel)



Zamları otomatiğe bağladınız ,marketlerde günü birlik benzine 5 ile 15 günde bir geydirir geydirir gidersiniz hükümet edenler zaten düşmüş bir koltuk derdine halkı düşünen yok. Bence siz hiç seçime falan gitmeyin, bu yaptığınızı basit bir muhasebeci de yapar. Koyun bir muhasebeci döviz artışına göre zamları yapsın sizin bir önlem alacağınız yok bari bu ülke sizin tuttuğunuz makamların masrafından kurtulur. İnsanların psikolojisini bozdunuz nedir yahu zam da zam...

(Ersoy Saydağ)



50 kuruşun maliyeti 53 kuruştan 106 kuruşa çıktı.

Türk Lirası, Türk Lirası karşısında bile değer kaybediyor.

Devlet kendi bastığı paradan zarar ederken, 100 TL'lik madeni para toplayıp hurdacıya satarak 132 TL elde etmek mümkün...

5 TL'lik madeni ve 500TL'lik kağıt paraların 2022 yılında tedavüle sürülmesi kaçınılmaz gibi görülüyor...

Herkese Günaydın

Ha bu arada İngiltere bugünden itibaren daha önce Omicron variantı nedeniyle uçuş kısıtlaması ve karantina zorunluluğu getirilen 11 Afrika ülkesine yaptırımları sona erdiriyor bizim Sağlık bakanlığına da duyurulur....

(Tekin K. Birinci)

