KKTC tarihinin KKTC halkına yar olmayan bütçesi 3 günde komiteden geçti, 3 günde de meclisten geçecek. Toplam açık 4 milyar TL civarı… “Olursa, ederse” tabanlı 4 milyar TL Türkiye’den öngörülüyor. O da seçimden sonra oluşacak hükümete Türkiye sıcak bakarsa….

Ülkede ne varsa tarumar ediliyor. Önce orman katliamı haberi ile çalkalandı dün, devamında ne kadar eski eser varsa yerle bir oluyor. Osmanlı Mirası ise Türkiye, Lüzinyan mirası ise BM tamir ediyor. Biz, bu adanın başına gelen en kötü nesiliz, ne varsa yok etmekle meşgulüz

Pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullardan kurtulamayan esnaf, şimdi de döviz krizi ile boğuşuyor. Ve sorun şu ki, herkes yapayalnız. KKTC maliyesi, sadece maaş ödeyebilecek noktada. Maaş dışında harcayacak bir kaynak yok

Alım gücü diye bir şey kalmadı. Vatandaş ay sonunu getirebilme adına kılı kırk yarıyor. Banka borcu, kira, taksitler derken, akaryakıt gaz, gıda ürünlerine zamlar peşi sıra geliyor. Sosyal devlet adına en ufak bir proje gündemde değil

Ülke seçime odaklandı. 23 Ocak’ta yer alacak seçimler için seçim yasakları bu hafta sonu başlıyor. Bu hafta da meclis bütçe görüşmeleri ile geçecek. Sonra yine uzun bir dönem siyasetçilerin ne yapacağını dinleyeceğiz. Sonuç? Sorunlarımızla baş başayız

(Hüseyin Ekmekçi)





Petrole, Türk Lirası'na, dövize müdahale şansımız yok.

“Alım Gücü”nü yükseltme şansımız ise var.

Kıbrıs’ın güneyinde Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta ev elektrik tüketiminde Katma Değer Vergisi’nin yüzde 19’dan yüzde 9’a düşürülmesi için Avrupa Birliği'nin yetkili komitesinden onay talep etti.

Yüzde 10 alım gücüne katkıdır bu!

İletişim ucuzlayabilir…

Akaryakıt da…

Pek çok ürün, hizmet ucuzlayabilir.

Hem de yarı yarıya…

Tümünün üstünde orantısız bir vergi, fon, harç yükü var çünkü…

(Cenk Mutluyakaı)



Yeni Başbakanımız ve hükümetimiz ekonomik örgütlerle toplantılar yapmaya devam ediyormuş. Bugün oldu Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi imar planı bizlere gösterilmedi. Bir Başbakan ve hükümet düşünün ki bu ülkenin mühendisleri ile Şehir Plancıları ile görüşmekten kaçıyor. Neden korkuyor? Yok ısıracağımızdan korkmuyor. Korkma nedeni cahilliğinin ortaya çıkacak olması. Korkma nedeni verdiği sözlerin bilime karşı olduğunu kendisine anlatacağımız için.

(Merter Refikoğlu)



Türkiye Süper liginde süregelen bu hakem hataları bence kasıtlı yapılıyor ki gündem teşkil etsin millet devamlı futbol konuşsun tartışsın bazen Gs bazen Bjk bazen Fb vede başarıyorlar millet ekonomiden ziyade faulmuydu,offside mıydıyı tartışıyorrr!!

(Kubilay Merttuna)

