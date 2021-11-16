Ortaya çıktığı 2019 yılından itibaren sürekli mutasyona uğrayarak kılık değiştiren Covid 19 virüsünün, bu mutasyonlar sonucu zararsız hale bile gelebileceğinden bahsediliyordu. Dünya sağlık örgütünce tehlikeli kategorisine alınıp izleme listesinde takip edilen 4 farklı mutasyon olduğu söyleniyor. Daha az soruna yol açan başka mütasyonlar da oldu. Ancak son bir yıla yakın süredir tüm dünyada "delta" varyantı etkili. Bu durum bana ilginç geldi. Kim bilir belki de kardeşce yaşayacağımız bir sonraki mutasyonun zamanı gelmiştir.

(Tuluy Kalyoncu)



40.yılında KKTC hayalimiz ;

Bugün KKTC'nin 38.kuruluş yıl dönümü, lakin KKTC gelinen aşamada şimdilerde çözümsüzlüğün belirsizliği ile " kurumsal yönetimsizlik ülkesine dönüşerek ekonomi/politiği açısından vasatlık tuzağında kıvranıyor".

Bir Kıbrıslı Türk olarak bu duruma çok üzülüyorum.

İnşallah 40.yılında 2023' ten itibaren KKTC'yi "GREEN COUNTRY BASALIA PROJEMIZ" ile Yeşil & Döngüsel butik bir ülke/ekonomi hedefiyle dönüştürmeye başlayacağız.

Bu dönüşüm KKTC' de hayatın her alanında pozitif yapıcı yıkımlar yaratacak ve kısa sürede bu küçücük butik ülke, dünyaya örnek " yüksek yaşam standartı ve refah ülkesi " haline dönüşecektir.

(Necdet Ergün)



Avusturya, gece yarısından itibaren aşı olmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Bu bir ilk ,yani ilk kez bir ülke asi yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı koymuş oldu ve tahminim bu başka ülkelerde de uygulanacaktır.. zira vaka sayıları değişen mevsimle birlikte pik yapmış halde..

(Bala Kayadelen)



KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü.

Tam da aynı zamanda “Ne iyi oldu da kuruldu” ile “Kurulmasına ne gerek vardı” ikileminin ve tartışmasının en yüksek yaşandığı gündür de bugün….

Biri veya ötekinin ne kadar haklı ya da haksız olduğundan çok, benim için önemli olan, hangi taraftan giderseniz gidin o tarafla ilgili ne yapıldığıdır.

Adına ister “federasyon”, ister “konfederasyon”, ister “tanınmış KKTC” ya da “Egemen eşitlik diyebilirsiniz.

Bu seçeneklerden herhangi birinde bile ilgili tüm tarafların saygısını da, kabul edilebilirliğini de, muhatap alınmanın da ortak paydası bana göre ve benim için, çok sevdiğiniz veya nefret ettiğiniz, adına her ne derseniz dediğiniz bu yapıyı, daha insani, daha adil, daha demokratik, daha iyi yönetmekten geçer.

(Aral Moral)



Çürümüş bir ceset gibi “devlet.”

Kokuyor.

Uçsuz bir şımarıklıkla, çaresiz bir yoksulluk birlikte yaşıyor; arsızlıkla yalnızlık, yalakalıkla riyakârlık, utançla sahtelik…

Körelmeyle kör yiyicilik ve yandaşlık!

İlkellikle fetihçilik arasında bocalıyor tarih, coğrafya kendi yırtığını dikemiyor; yurtseverliği soydaşlıkla yarıştırıyorlar, insanlığı ırkla…

Hayatlarımızı kanla tartıyor, düşmanlık ve hınçla yargılıyorlar; bayrakla, nutukla, marşla örtüyorlar onca iğrençliğin, pespayeliğin, kirin ve yolsuzluğun üzerini…

Adı korsanlık, adı çürümüşlük, adı yozlaşma!

Eğreti duruyor.

Temelsiz, tutarsız, ilkesiz!

Olmamış bu!

(Cenk Mutluyakalı)

