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Rogarlar temizlik bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde dün itibariyle bereketli yağmurların düşmeye başladığını ifade ederek bu bereketli yağmurların felakete dönüşmemesi için özellikle yerel yönetimlerin üzerlerine düşen görevleri yapmaları gerektiğini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla uyarılarını bizlerle paylaştılar.

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Rogarlar temizlik bekliyor
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Özellikle her geçen gün betonlaşan büyük şehirlerde kanalizasyonlara akan yol kenarlarındaki rogarların temizliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi rogar kapağının uzun süredir temizlenmediği içim toprakla dolduğunu ifade ettiler.
Bu rogar kapaklarının tıkanmasının anlamının suyun yollarda veya mahalle aralarında birikmesi anlamına geldiğini bundan dolayı da su baskınlarının yaşanma ihtimalinin arttığını vurgulayan vatandaşlarımız, yetkililerin buna dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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