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Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı patates üreticisi vatandaşlarımız, ilkbahar dönemi patates hasadını tamamladıklarını ancak bu yıl rekoltenin beklentilerinin biraz altında kaldığını kaydettiler.

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Patateste rekolte, beklentiyi karşılamıyor
 

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı patates üreticisi vatandaşlarımız, ilkbahar dönemi patates hasadını tamamladıklarını ancak bu yıl rekoltenin beklentilerinin biraz altında kaldığını kaydettiler.
Özellikle kış aylarında ve ilkbahar aylarının ilk günlerinde bekledikleri yağışların olmamasından dolayı patateslerini yeterince sulayamadıkları için rekoltenin beklentilerinin altında kaldığından yakınan patates üreticileri, patateslerde verimin oldukça iyi olduğunu ancak yeterli büyüklüğe ulaşılamadığı için rekoltenin daha düşük kaldığını ifade ettiler.
Bazı bölgelerde Mart ayında yaşanan don olayının da rekoltenin düşmesinde etken olduğunu söyleyen üreticiler bu maliyetlerle düşen rekolte karşısında üretimin hiçbir getirisi olmadığını vurguladılar.
Türkiye’den gelen suyun artık tarım içinde kullanılması gerektiğine vurgu yapan patates üreticileri “Kuyularımızda sular her geçen gün azalmakta. Bu nedenle az sulamayla yeterli verime ulaşmak çok zor. Bunun için Türkiye’den gelen su üreticilere de uygun fiyata verilmeli” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.
 
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