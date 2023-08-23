Para kazanıp, çevreyi kirletenler cezalandırılmalı



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Gazimağusa sakini duyarlı vatandaşlarımız, belediyenin temizlik şubesinin harıl harıl çalışmasına karşın yine her tarafın kirlendiğini ifade ederek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız Gazimağusa Belediyesi’nin temizlediğini fakat bölgede iş yapanların ve para kazananların çevreye yine molozları attığını ifade ederek “fayansçısı, tesisatçısı, beyaz eşyacısı, mobilyacısı, boyacısı satıyor, yapıyor ve molozlarını çevreye bırakıyor. Belediye de beleşe zibil topluyor “ diye konuştular.

Bunun kabul edilir bir durum olmadığını söyleyen vatandaşlarımız “Kim iş yapıyor, para kazanıyorsa, molozunu veya çöpünü etrafa bırakmayacak. Aksi takdirde her taraf çöplüğe döner. Bunun için belediye gereken işlemi yapıp, etrafa çöp, moloz bırakan esnaf veyahut işletmeleri cezalandırmalı, hatta çöpleri ve molozları da onlara toplatmalı” diyerek sözlerini tamamladılar.

