“Kredi kartına başka, nakite başka fiyat olmamalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, dün gittikleri bir mağazada alışveriş yaptıklarını ve ödeme yapmak için kasaya gittikleri zaman yaşadıkları diyalogu bize gönderdikleri ürünlerin fiyat etiketiyle paylaşarak sitem ettiler.

Vatandaşlarımız, "Girne’de bir giyim mağazasında böyle bir uygulama ile karşılaştık. Bize normal gelmedi uyardım doğru olmadığını söyledim. Fakat kasada görevli kasiyer bize ilginç cevap verdi” diyerek fotoğrafta da görüldüğü gibi ürünlerin etiketlerinin üzerinde banka ve kredi kartı fiyatının başka nakit fiyatının başka olduğunu belirtti.

Kredi kartı veya banka kartının mağaza sahiplerinden aldığı komisyonu tüketiciye yansıtmanın doğru olmadığını iddia eden vatandaşlarımız, “Önümüzdeki kişi sırf fazla para vermemek için gidip bankamatikten nakit çekip geldi” diyerek bu uygulamanın çok doğru bir uygulama olmadığını ifade ettiler.

Etiketlerde tek fiyat olmasının çok daha mantıklı olduğunu belirten vatandaşlarımız, insanların bile bile kazıklanmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

