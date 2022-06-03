Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı



Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaz mevsimiyle birlikte serinlemek için deniz kenarını tercih eden ve karavan hayatını benimseyen vatandaşlarımız bu yıl oldukça zor zamanlar yaşayacağa benziyorlar.

Aldığımız bilgilere göre, geçmiş yıllarda elektrik problemi nedeniyle sıkıntılar yaşayan karavancılar için elektrik getirilmesine karşın ayrı sayaçlar takılmaması karavancılar arasında sıkıntı yaratmış.

Daha önce sorun yaşayan karavancıların olduğu yere Kıb-Tek tarafından elektrik için sayaç koyulmasına karşın elektriğin tek sayaç üzerinden ödeme yapılmasından birçok karavancının memnun olmadığı bildirildi.

Sayaç konulması sonrasında toplam borç karavancı sayısına bölünerek herkesin aynı parayı ödemek zorunda bırakılması sıkıntı yarattığı kaydedildi.

Karavanlarda sürekli kalanın da hafta sonları gidenin da ayni parayı ödemek zorunda olmasının adaletsizlik olduğunu düşünen birçok karavancının bu sıkıntıyı çözmek için uğraştıkları bize ulaşan bilgiler arasında…

