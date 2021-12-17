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Karahasan, TRT Kıbrıs temsilciliğine atandı

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Karahasan, TRT Kıbrıs temsilciliğine atandı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde basın sektöründe uzun yıllardır görev yapan Milliyet ve Demirören Haber Ajansı Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan görevinden ayrıldı.
Demirören Haber Ajansı (DHA) Kıbrıs Temsilciliği görevinden ayrılan Sefa Karahasan’ın yeni adresi TRT oldu.
Karahasan, TRT Kıbrıs Temsilcisi olarak atandı.
İletişim Fakültesi mezunu, uluslararası ilişkiler yüksek lisans sahibi ve doktora öğrencisi olan ve gazetecilik üzerine dersler veren Karahasan, 18 yıl Milliyet Kıbrıs Temsilciliği görevini de üstlenmişti.
 
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