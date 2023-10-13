Her yeri çöplüğe çeviriyoruz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, havaların serinlemesiyle birlikte hafta sonları vakit buldukça doğa yürüyüşü yapmaya çalıştıklarını ifade ederek son yaptıkları doğa yürüyüşünde gördükleri karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla isyan ettiler.

Beşparmak Dağları kuzey yamaçlarındaki yeşil ormanlarda yürüyüş yaparak temiz havayı ciğerlerine çekmek istedikleri için başladıkları doğa yürüyüşü sırasında birçok yerde fotoğraflarda görülen çöplerle, molozlarla ve evsel atıklarla karşılaştıklarını dile getiren duyarlı vatandaşlarımız “Doğamız her geçen gün daha da kirlenmekte ve bunu biz insanoğlu kendi elimizle yapmaktayız. Ama bunun zararını yine bizler çekeceğiz” dediler.

Doğaya gelişigüzel bırakılan bu molozların ve çöplerin kuvvetli yağmurlarla derelere akacağını ve derelerinde bunları yerleşim yerlerine taşıyacağını iddia eden vatandaşlarımız ayrıca bu molozların çoğalmasıyla orman kalmayacağını ve sonucunda yağmur çekecek ormanlar olmayacağı için çölleşeceğimizi vurguladılar.

